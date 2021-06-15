ياسمين عبد العزيز تسخر من بوسي شلبي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:47 مساءً - علقت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” على تصريحات سابقة للإعلامية ” بوسي شلبي ” خلال استضافتها ببرنامج شيخ الحارة والجريئة مع المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الرمضاني الماضي .
والتي رفضت فيها بوسي شلبي وصف ياسمين عبد العزيز بأنها نجمة مصر الأولى في السينما والدراما بالوقت الحالي مشيرة إلى أن الفنانة ” يسرا ” هي رقم 1 في الوطن العربي .
فقالت : ” يسرا بتوصل لكل الأجيال وبتنجح سينما وتلفزيون .. السنة اللي فاتت يسرا نجحت سينما وتلفزيون ياسمين مكنتش على الساحة .. أنا بقول الصح والحقيقة بالمشاهدة والإيرادات وكل حاجة ” .
وأعادت ياسمين عبد العزيز نشر مقطع من الحلقة والذي تضمن هذه التصريحات عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليه : ” هموت ” وأرفقته بعدد من الإيموجي الضاحكة .
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