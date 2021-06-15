شاهد .. أحدث ظهور ل ” مايا شيحة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:47 مساءً - احتفلت الفنانة المعتزلة ” مايا شيحة ” بتخرج إبنتها ” جودي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور لإبنتها من حفل التخرج .. وكتبت مايا شيحة في تعليقها عليها : ” تخرج سعيد .. بحبك يا أطيب القلوب .. أتمنى أن تكون كل سنواتك ناجحة وسعيدة ” .

يذكر أن مايا شيحة تزوجت من خارج الوسط الفنى منذ سنوات واعتزلت الحياة الفنية للاهتمام بأسرتها وأولادها وهي شقيقة الفنانتين ” حلا وهنا شيحة ” .. وكانت قد قدمت فيلم وحيد وهو فيلم ” أسرار البنات ” .