فنان مصري شهير : ” سأعتزل الفن قريبا وأقدم للناس شاي وقهوة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:47 مساءً - كشف الفنان ” شريف دسوقي ” في تصريحات صحفية له عن عزمه اعتزال الفن في عام 2025 وتفرغه لمشروعه الخاص به وعمله المستقبلي .

فقال شريف دسوقي : ” سأعتزل الفن عام 2025 لأتفرغ لحياتي الشخصية وسوف أقدم للناس شاي وقهوة على سبرتاية .. هذه المهنة أمارسها منذ طفولتي عندما كنت في 2 إبتدائي ” .

وتابع : ” سأقضي الباقي من عمري في قهوتي وسأطلق عليها إسم قهوة سبعبع فهذا مشروع حياتي الذي سوف أقدمه خلال الفترة المقبلة بعد سنوات الاعتزال ” .

يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد خضع لعملية جراحية مؤخرا أسفرت عن بتر ساقه بسبب مضاعفات مرض السكري .