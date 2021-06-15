كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:47 مساءً - كشف الفنان ” شريف دسوقي ” في تصريحات صحفية له عن عزمه اعتزال الفن في عام 2025 وتفرغه لمشروعه الخاص به وعمله المستقبلي .
فقال شريف دسوقي : ” سأعتزل الفن عام 2025 لأتفرغ لحياتي الشخصية وسوف أقدم للناس شاي وقهوة على سبرتاية .. هذه المهنة أمارسها منذ طفولتي عندما كنت في 2 إبتدائي ” .
وتابع : ” سأقضي الباقي من عمري في قهوتي وسأطلق عليها إسم قهوة سبعبع فهذا مشروع حياتي الذي سوف أقدمه خلال الفترة المقبلة بعد سنوات الاعتزال ” .
يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد خضع لعملية جراحية مؤخرا أسفرت عن بتر ساقه بسبب مضاعفات مرض السكري .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير : ” سأعتزل الفن قريبا وأقدم للناس شاي وقهوة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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