شاهد .. عبير صبري ترتدي النقاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 06:47 مساءً - نشرت الفنانة ” عبير صبري ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من كواليس تصويرها لفيلمها الجديد ” ليلة العيد ” .
وظهرت عبير صبري في الفيديو وهي ترتدي النقاب برفقة الفنانة ” هنادي مهنا ” والتي كانت ترتدي الحجاب .
وكتبت عبير صبري في تعليقها على المقطع : ” أنا وهنادي القمر مع بعض تاني .. فيلم ليلة العيد إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي ” .
يذكر أن فيلم ليلة العيد يشار في بطولته كلا من : يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور ويسرا اللوزي وعبير صبري وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح ومحمد لطفي وغيرهم .. ومن تأليف أحمد عبد الله .
وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد في إطار إجتماعي درامي حول قهر المرأة بشكل عام ويستعرض العديد من جوانب المعاناة التي تقع على المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب .
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