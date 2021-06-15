شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حظ النجوم.. سر نجاح ماجدة فى رقم 10 وزهرة العلا مغرمة برقم 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياتنا نتفاءل ببعض الأشياء ونشعر بالانقباض من أشياء أخرى، ونحب بعض الأرقام ونستبشر بها خاصة إذا ارتبطت بأحداث سعيدة فى حياتنا، وبنفس المنطق نكره أرقاماً معينة أو أشياء معينة إذا ارتبطت فى ذاكرتنا بأحداث سيئة.

وفى حياة نجوم الفن العديد من الأشياء والأرقام التى يتفائلون بها، أو يتشائمون منها وكان لنجوم الزمن العديد من الحكايات مع الأرقام، وكان بعضهم يعتبر أرقاماً معينة مفتاح حظه وسبباً للتفاؤل.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 نشرت المجلة موضوعاً عن الأرقام فى حياة النجوم وسألت عدداً منهم عن تلك الأرقام التى يتفائلون بها ويرون أنها تجلب لهم الحظ.

وذكرت الكواكب أن الفنانة الكبيرة ماجدة كانت تتفائل دائماً برقم 10، وتقول إنه دائماً يجلب لها الحظ ، لهذا فهى تحرص على أن تبدأ أول أيام التصوير فى أفلامها يوم 10، وهو ما حدث مع أفلامها التى حققت نجاحات كبيرة ومنها أفلام "المراهقات وجميلة وأين عمرى".

وعن حبها لهذا الرقم قالت ماجدة التى لم تكن تزوجت وقتها وأطلق عليها لقب عذراء الشاشة "رقم دمه خفيف على القلب واللسان وبحبه جدا ولو تزوجت فسأحرص أن يكون يوم زفافى موافق يوم 10".

فى حين كانت الفنانة الكبيرة زهرة العلا تتفائل برقم 11، ورغم أنها لم تجد تفسيراً لحبها لهذا الرقم لكنها كانت تحرص على أن تكون فيه معظم التعاملات التى تحرص على نجاحها، وفسرت الكواكب سر هذا الحب بأنه ربما يعود لأن الفنانة الكبيرة من مواليد هذا اليوم، رغم أنه مدون بمعظم المواقع أنها من مواليد 10 يونيو عام 1943.