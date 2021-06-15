شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يجسد شخصية "هاكر" فى فيلم "العارف" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم أحمد فهمى عرض فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته مع النجم أحمد عز، يوم 14 يوليو المقبل، الذى يجسد فيه دور مختلف وجديد تماماً عليه، إذ يبتعد عن الكوميديا التى اعتاد على تقديمها فى أعماله السينمائية والتليفزيونية، ويظهر بدور "هاكرز" يدخل فى صراعات كبيرة.



احمد فهمى

أحمد فهمى يروج لفيلم "العارف" بطريقة مبتكرة

أحمد فهمى بدأ الترويج للفيلم في الساعات الماضية بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى، أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغير الصورة و كتابة نفس الجملة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ويعد من الأعمال الضخمة انتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

وكان آخر ظهور لأحمد فهمى، في الحلقة الأخيرة من حكاية 9 خطوات لقلب الرجل من مسلسل حلوة الدنيا سكر مع زوجته هنا الزاهد حيث شارك كضيف شرف، والحكاية شارك في بطولتها محمد الشرنوبي، ياسمين رحمي، حنان سليمان، جيلان علاء، تأليف محمد جلال، وإخراج خالد الحلفاوى.