مسلسل رسوم متحركة مشتق من The Witcher قبل طرح الموسم الثانى الأصلى

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher عن إعطاء الضوء الأخضر لمسلسل رسوم متحركة مشتق من السلسلة الشهيرة يأتى بعنوان The Witcher: Nightmare of the Wolf، بدون الإعلان عن أى تفاصيل محددة عن القصة التى سيسردها او الأبطال الذين سيقدمون الأداء الصوتي للعمل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القائمين على المسلسل الشهير، قرروا إعطاء الضوء الأخضر لمسلسل رسوم متحركة جديد مشتق من عالم الخيال The Witcher، بعد ردود الفعل الجيدة التي شهدها سوق الدراما بعد طرح التريلر الرسمي للموسم الثاني من السلسلة التي تعرض عبر المنصة الأمريكية.

وكان قد كشف القائمون على مسلسل الخيال والإثارة The Witcher، منذ أيام، عن الملامح الأولى للموسم الثانى فى التريلر الرسمى، ليعلن عن جانب من الإثارة المنتظرة فى الحلقات الجديد من الموسم الذى ينتظره عشاق السلسلة منذ نحو عامين.

وكان قد انتهي الموسم الأول من مسلسل The Witcher، تاركًا الكثير من الأسئلة دون إجابة، بما في ذلك ما حدث لـشخصية ينفري بعد معركة سودان، ومع ذلك ، فقد ظهر في نهاية الموسم الماضي لقاء كلاً من Ciri و Geralt، ويبدو أن Geralt سيبدأ تدريب Ciri في Kaer Morhen خلال الموسم الثاني وهو ما ظهر في التريلر الجديد.