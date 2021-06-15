شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أغنية "وقت مش مناسب" وهذه كلماتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "وقت مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

وتقول أغنية وقت مش مناسب:

اعذرينى لو اتصلت فى وقت يمكن مش مناسب.. اوعى تفتكرينى يعنى ناوى اعاتب ولا احاسب

الحقيقه انى بنهى حكايه بايخه وافضها.. كنت بتنازل كتير ويارتنى بعد ده كله عاجب

هشترى نفسى وابيع اللى مكانش فى يوم نصيبى.. اللى كان عامل حبيبى وهو اصلا مش حبيبى

مش هتفرق عندى يعنى تقوللى عنى او تعيبى.. كنت قايد من صوابعى العشره شمع وكنت خايب

كنتى بالنسبالى عندى اغلى من كل الحبايب .. واللى كان طول عمره حاضر م النهارده يبقى غايب

كنت هبعتلك رساله يعنى اسهل من مكالمه.. بس قلت اكلمك واقولك انك واحده ظالمه

كنتى قاسيه وكان مزاجك تظلمى وتيجى عليا.. بس شاطره قصاد صحابنا تعملى نفسك مسالمه

يذكر أن جمال طرح مؤخرا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس.