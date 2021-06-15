شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان قرطاج الدولى ينطلق يوم 10 يوليو ببرنامج فنى متنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة 56 من مهرجان قرطاج الدولي يوم 10 يوليو ببرنامج متنوع يجمع ما بين المسرح والعروض الفرجوية والموسيقية بمختلف ألوانها.

المهرجان تستمر فعالياته حتى يوم 18 يوليو 2021 ويعود المسرح بقوة من خلال مجموعة أعمال مسرحية أعدت خصيصا للمهرجان يقدمها نجوم المسرح التونسي، فالمخرج المسرحي الكبير توفيق الجبالي يقدم مسرحيته "على هواك"، وتشارك ليلى طوبال بمونودراما "ياقوتة" ويقدم أنور الشعافي مسرحية "كابوس أينشتاين" ، وتقدم وفاء الطبوبي مسرحيتها "آخر مرة" وتشارك سيرين قنون بـ " ربع وقت " وجميعها إنتاجات حديثة.

وسيكون المسرح الروماني بقرطاج مكانا لعروض أخرى من بينها "فلاقة" لنصر الدين الشبلي، إخراج "فاضل الجزيري ، ويقدم المهرجان عرضين اثنين الأول لملك الفن الشعبي "الهادي حبوبة" والثاني عرض موسيقى صوفية لنبيهة كراولي وعادل بندقة .

كما يتضمن البرنامج العديد من العروض الموسيقية الآلاتية التي تحمل توقيع عديد الأسماء ذات الصيت العالمي من بينها: الثلاثي جبران وتقسيم تريو، بيكرام غوش، كونشيرتو مالاغا، إضافة إلى ظافر يوسف في الاختتام.

سيكون المسرح الروماني بقرطاج فرصة للتعرف على موسيقات جديدة من بينها الموسيقى الكورية مع مجموعة "بيغ" التي تحظى بشعبية عند الشباب في تونس ، وسارة كوريا من البرتغال في سهرة مشتركة مع مايرا آندراد التي تميزت بموسيقاها الحضرية الممزوجة بالأفروبيت ، وللأطفال نصيب في برمجة الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي بعرض "اليس" وهو كوميديا موسيقية لأسامة المهيدي، إخراج حسام الساحلي وأسامة المهيدي وأيضا سيقدم حسان الدوس وأركسترا قرطاج السيمفوني و"أوربان ستريت أوركسترا" إدارة فنية لبيرم كيلاني بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة محمد بوسلامة.