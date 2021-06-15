شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يكشف عن رسم وشم على ذراعه استغرق 30 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دوين جونسون، عن تفاصيل رسم وشم "الثور" على جسده والذي استغرق 30 ساعة عمل نظرا لكبر حجم ذراعة وضخامته، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ الممثل البالغ من العمر 49 عامًا في تحسين وشم كان قد رسمه في عام 2017.



ذا روك بالوشم الجديد

خلال عطلة نهاية الأسبوع، عرض دوين جونسون المعروف بــ" ذا روك" كيف قام بتحسين وشم العضلة ذات الرأسين أعلى ذراعة بشكل أكبر وكشف عن العمل "الصعب" الذي يقوم به فنان الوشم لترميم الحبر الموجود بالفعل.



مرحلة رسم الوشم

و نشر جونسون صوراً على حسابه على انستجرام تظهره أثناء رسم الوشح على ذراعه ، موضحًا أن اكتمال رسم الوشم الجديد تم الانتهاء منه فى اليوم الثانى، حيث استغرق أكثر من فنان الوشم وهو يعمل على ذراعه من 30 ساعة.

وأوضح "ذا روك" انه قضى مايقرب من عام يتناقش مع رسام الوشم لتوضيح القصة التي سيمثلها الوشم.



توضيح الوشم الان وفى 2017

وأوضح ان إعادة رسم الوشم كان يمثل تحديل كبيرا نظرا لان بسبب ضخامة ذراعة وكتفه ، لذا مستوى التفاصيل والدقة واللون المحدد للبشر يتطلب الكثير من العمل.

في عام 2017، ظهر جونسون لأول مرة بوشم الثور الكبير على العضلة ذات الرأسين اليمنى والتي غطت تصميمًا أصغر وأكثر بساطة قام به خلال أيام ممارسة المصارعة الاحترافية.