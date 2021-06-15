شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تكشف: كمال الشناوى حذرنى: إياكى تقولى إنك اشتغلتى معايا" فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة ميمى جمال تفاصيل مشوارها الفني الذى امتد لأكثر من 60 عاما وبدأته وهى طفلة فى عمر 9 سنوات بفيلم أقوى من الحب.

وأوضحت الفنانة الكبيرة خلال حوارها لتلفزيون الخليج 365 الذى قام بزيارة للمنزل الذى جمعها برفيق عمرها وشريك حياتها الفنان الكبير حسن مصطفى عن قصة دخولها مجال التمثيل وهى طفلة فى عمر 9 سنوات، حيث كان أول ظهور لها فى فيلم أقوى من الحب عام 1953، كما شاركت فى فيلم مع الفنان كمال الشناوى الذى جسد دور والدها فى الفيلم.

وبعد سنوات عندما كبرت ميمى جمال شاركت الفنان كمال الشناوى فى إحدى المسرحيات التى كانت تعرض فى الكويت.

وقالت الفنانة الكبيرة ميمى جمال خلال حوارها لبرنامج حكايات زينب :" بعد ما كبرت شوية شاركت الفنان الكبير كمال الشناوى فى مسرحية فى الكويت وكان وقتها متزوج من الفنانة ناهد شريف واحنا فى الطيارة نادانى وقاللى عارفة لو جيتى قدام مدام ناهد وقولتيلى فاكر يا أستاذ كمال لما مثلت معاك وأنا صغيرة مش هيحصل لك طيب، إياك تقولى إنك اشتغلتى معايا وانتى طفلة وإنى مثلت دور أبوكى، أنا مش عايز المنظر ده فقلت له: طبعا ياأستاذ مش هقول".

وتابعت ضاحكة :" نظموا حفلة بعد المسرحية والأستاذ كمال كان بيقول كلمة فقال ميمى دى اشتغلت معايا وهى صغيرة، فقلت له مش انت يا أستاذ قلت لى متقوليش".