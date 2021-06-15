"مش رقم 1 في مصر".. ياسمين عبد العزيز ترد على بوسي شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على تصريح سابق للإعلامية بوسي شلبي، أن النجمة الكبيرة يسرا، هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، وليست "ياسمين"، إذ أنها لازالت تحقق نجاحا في السينما والتليفزيون.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو لبوسي شلبي خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، في رمضان الماضي، تنفي فيه أن "ياسمين" هي الفنانة رقم 1 في مصر، وتنسب ذلك ليسرا.

وقالت بوسي في الفيديو: "يسرا هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، مازالت يسرا تحتل كل الأجيال حتى الآن وبتنجح سينما وتليفزيون، يعني السنة الماضية اللي نجحت سينما وتلفزيون كانت يسرا، ياسمين مكنتش على الساحة، أنا بقول الحقيقة بالإيرادات والمشاهدة".

"ياسمين" من جانبها نشرت الفيديو، وعلّقت بالقول: "هموت"، مصحوبا بالكثير من إيموجي الضحك.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير"، مع النجوم أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وعُرض في رمضان 2021.