أحمد السقا ينشر صورة تبرز الشبه بينه ونجله "ياسين".. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه، صورة تجمعه بنجله الفنان الشاب ياسين السقا، تبرز الشبه بينهما.

ونشر السقا، الصورة التي ظهر فيها الثنائي بنفس كادر ومكان التصوير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "مثل الأب.. مثل الابن".

ومن جانبه؛ علّق "ياسين" لوالده بـ"إيموجي قلب"، وعلّق كذلك عدد من نجوم الفن، بينهم دياب وكتب: "ما شاء الله ولا قوة إلا بالله"، وكتبت درة: "أحبكما"، وكتبت منة فضالي: "بارك الله لكما"، وهو نفس ما كتبه طارق الإبياري، وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، وأحمد داش وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وعُرض في رمضان 2021.