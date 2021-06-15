"مصطفى قمر يكشف لـ"الخليج 365" أسباب نجاح "زحمة الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ليست "أغنية عادية بل تجربة إنسانية صادقة"، وهذا هو سر نجاحها، بتلك الكلمات علق الفنان مصطفى قمر على نجاح أغنية "زحمة الأيام"، ووصول عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى 3 مليون مليون مشاهدة.

مصطفى في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"قال:"هي ليست أغنية عادية، ولكنها تجربة إنسانية صادقة عشناها جميعا، وخاصة مع رحيل الصديقين الشاعر الراحل سامح العجمي، والملحن أشرف سالم، ومن هنا تفاعل معها الناس".

وأضاف: "كل تفاصيل الأغنية تثير مشاعر عديدة لدى من يسمعها، تعيد إليك ذكريات جميلة، وتعيش معها حالة من الشجن، وهو ما شعرنا به جميعا عند تقديمها".

أغنية "زحمة الأيام" غناء حميد الشاعري، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وهي أخر ما كتب الشاعر الراحل سامح العجمي، ومن ألحان الراحل أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، وتريات أحمد الموجي، إنتاج ياسر القصراوي.