فن ومشاهير

حورية فرغلي تنشر صورة من "أيام زمان".. وهكذا علّق متابعيها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها ومتابعيها، صورة من أرشيف ذكرياتها، اليوم الثلاثاء.

وظهرت "حورية" في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مرتدية فستانا باللون الأسود.

وعلّقت حورية على الصورة قائلة: "أيام زمان".

ولاقت صورة حورية إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "دايما حلوة.. وحشتينا.. هتفضلي طول عمرك حلوة وقمر.. قمر زمان ودلوقتي وبكره.. قمر ومازلتي.. قمر طول عمرك" وغيرها.

وخضعت حورية فرغلي للعديد من العمليات الجراحية في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، حتى تعود لشكلها الطبيعي مرة أخرى بعدما تعرضت للكسر قبل سنوات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا