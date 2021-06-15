فن ومشاهير

"ولا كأني برقص مكارينا".. هند عبد الحليم تنشر صورة على شاطئ البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها ومتابعيها، صورة لها على شاطئ البحر.

وعلّقت هند على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "ولا كأني برقص مكارينا".

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته النجوم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، ، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.

العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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