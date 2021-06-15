معلومات لا تعرفها عن حبيبة عمرو دياب الجديدة .. اسمها «دينا» وترافقه في كل مكان .. شاهدوا صورتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:52 مساءً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للنجم “عمرو دياب” بموقف رومانسي مع مصورة صحفية شهيرة تُدعي “دينا”، وأكد البعض أنها بحكم عملها رافقت عمرو دياب في أغلب حفلاته الفنية ورحلاته الخارجية طوال الفترة الماضية ووقع في غرامها بالفعل.

وحرص الكثيرين من محبي الهضبة معرفة هذه الفتاة وهل كانت سببًا في الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني؟ وتبين أن هذه الفتاة عاشت فترة كبيرة من حياتها بأسبانيا واستطاعت ان تلفت نظر عمرو دياب لها من خلال ثقافتها حيث أنها تتحدث الأنجليزية والأسبانية بطلاقة وذلك بسبب إقامتها لفترة طويلة بعدد من الدول الاوربية ، كما أنها تتفهم طبيعة عمله وشهرته الواسعة وتردد ان هذا كان السبب الرئيسي ليشعر عمرو دياب معها بإحساس مختلف.

اسمها بالكامل (دينا ضياء بهجت) تعمل كمصورة فوتوغرافية بأحد المجلات العالمية في نسختها العربية، ظهرت مع عمرو دياب في طيارة خاصة وبرفقتهما عدد آخر من النجوم منهم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، كما ظهرت في صورة أخرى بين أحضان عمرو دياب، الذي يكبرها بما يقرب من 20 عاما

وحسب الشائعات، حدث التعارف بين دينا وعمرو في شهر مارس الماضي أثناء تواجدهما في مدينة الجونة، وتوطدت العلاقة بينهما على مدار الشهور الماضية، حيث صارت ضيفة دائمة على حفلاته الفنية داخل وخارج مصر بصفتها مصورة رغم أن عمرو يتعاون طوال السنوات الماضية مع مصوره الخاص كريم نور.

شاهد .. دينا الشربيني تهنئ نور عمرو دياب بعيد ميلادها

عمرو دياب كالعادة لم يعلق على أنباء علاقته الغرامية الجديدة، بينما أغلقت دينا ضياء صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولت حذف أغلب صورها المنشورة، ولم يتسنى الحصول على أي تعليق منها.

وسبق أن رفضت الفنانة دينا الشربيني التحدث بأي شكل عن حياتها الخاصة، وتحديدا عن علاقتها بعمرو دياب، وتجاهلت التسريبات الأخيرة حول معاناة عمرو دياب معها بآخر عامين بسبب غيرتها الزائدة، ورفضت الرد على القصة بكاملها.

ومن ناحية أخرى، يجهز الهضبة لأغنية جديدة يطلقها خلال الفترة القادمة على طريقة السينجل وهي الأغنية التي نشر صورة من كواليسها رفقة الموزع نادر حمدي دون الإعلان عن اسمها.

يُذكر أن آخر أغاني عمرو دياب «الدنيا الحلوة» التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت