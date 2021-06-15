آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ” خالد سامي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:52 مساءً - كشفت السيدة ” عائدة العتيبي ” زوجة الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لزوجها خلال الساعات القليلة الماضية في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر .

حيث أشارت عائدة العتيبي إلى أن الوضع الصحي لخالد سامي في تحسن حيث يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة ولا يزال في الغيبوبة .

وقالت في تغريدتها : ” للاطمئنان على حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله ” .