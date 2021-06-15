أحمد السقا وإبنه ​ياسين يخطفان الأنظار بالشبه الكبير بينهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:52 مساءً - شارك الممثل المصري ​أحمد السقا​ الجمهور صورة جديدة تجمعه بإبنه ​ياسين​، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهر ياسين وهو يكرر صزرو إلتقاطها والده نفسها، وكتب تعليقاً باللغة الإنكليزية: “الإبن يشبه والده”. وعلّق الجمهور بشكل كبير على التشابه الواضح بين أحمد وابنه ونالت الصور آلاف الإعجابات.

وكان قد شارك أحمد السقا في ااموسم الرمضاني بمسلسل “نسل الأغراب” من بطولة امير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، احمد مالك ، احمد داش ومن تأليف واخراج محمد سامي. وتدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامي إجتماعي من المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهام أحمد بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.