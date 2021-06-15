هل تستطيعون معرفة هوية هذه الطفلة الجميلة ؟.. ممثلة مصرية شهيرة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:52 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت تبلغ من العمر 10 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها بتلك المرحلة العمرية.

انها الفنانة “رانيا محمود ياسين” التى نشرت صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها، حين شاركت في فيلم “رحلة الشقاء”، وعلّقت على الصورة قائلة: “اول شوت سينمائي لي في فيلم رحله الشقاء والحب من يومي هتجنن علشان امثل”، ولفتت رانيا أنظار عدد كبير من المتابعين. وقارن هؤلاء بين شكلها في الماضي الحاضر ورأى معظمهم أنها لم تتغير إلى حدٍ كبير.

لقطة نادرة من طفولة الفنانة رانيا محمود ياسين

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في سياقٍ آخر، استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكريات زفافها على الفنان محمد رياض، ونشرت صورة زفافهم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، و ظهرت رانيا ياسين في الصورة بفستان زفافها مع الفنان محمد رياض و ذلك من ألبوم صورهم مما إثار إعجاب متابعيها.

وتلقت رانيا ياسين، العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن أدائها لشخصية الإعلامية “ليلي نصار”، والدة حمزة منزلاوي، أحد المتهمين في قضية أمينة “سهر الصايغ”، وذلك خلال السياق الدرامي لأحداث “مسلسل الطاووس” بطولة النجم جمال سليمان، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة السيناريست محمد ناير، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.



يُشار إلي أن “مسلسل الطاووس”، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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