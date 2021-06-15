بالفيديو – أروى اليمنية تبكي بحرقة بسبب معاناتها في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكت الإعلامية والفنانة اليمنية آروى بسبب الأوضاع المتردية في لبنان حيث تقيم مع عائلتها، إلى درجة عدم حصولها على الدواء أو الخضوع للفحوص الطبية اللازمة.

وقالت في حديث مصّور عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”: “تخيلوا لا يمكنني إيجاد الدواء ولا حتى إجراء فحص دم، والآن يأتيني من يتغابى ليقول لي: إرجعي إلى بلدك”.

وأضافت باكية: “أنا لا أعلم بلداً آخر غير السعودية، وموطني اليمن وضعه مثل لبنان، أصبحا تقريباً متساويين بالخراب”.

وأوضحت خلال قيامها بجولة في سيارتها، أنّها لا تستطيع السفر مباشرة من لبنان إلى السعودية، لأنها ستضطر إلى أخذ ابنتها وزوجها إلى بلد آخر لمدة لا تقل عن أسبوعين، كي تستطيع الدخول إلى المملكة والذهاب إلى منزلها في العاصمة الرياض، بسبب قيود السفر الخاصة بجائحة كورونا.

ومرّت آروى بجانب خط طويل من السيارات موضحةً أنّ أصحابها ينتظرون دورهم من أجل التزّود بالوقود منذ مدة لا تقل عن ساعة.