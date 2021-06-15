شذى حسون ترد على رحمة رياض: “أنا نجمة العراق الأولى بلا منازع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبرت الفنانة شذى حسون أنها نجمة العراق الأولى، رداً على إعلان مواطنتها الفنانة رحمة رياض في وقت سابق أنها صاحبة هذا اللقب.

وقالت في الإعلان الترويجي لمقابلة تُبثّ كاملة يوم الجمعة المقبل على شاشة UTV العراقية: “أنا نجمة العراق الأولى من دون منازع، أنا عندي تاريخ، ولدي البومات ومهرجانات كبيرة وعملت مع كبار الفنانين”.

وتابعت: “لم أنجح بأغنية واحدة او اثنتين أو عبر حفلات الزفاف او موقع “يوتيوب” الذي لا يعتبر مقياس نجاح ولا نجومية”.

ونفت وجود توتر بين فنانات العراق، مضيفةً: “أتمنى لهن جميعهن النجاح وهن يمتلكن أصوات جميلة”.

وكانت رياض قالت في تصريحات متلفزة أنّها “نجمة العراق الأولى”، قبل أن تسارع حسون بدورها إلى إعلانها في ظهورها على غلاف إحدى المجلات أنّها “الرقم واحد” بين نجمات بلدها.