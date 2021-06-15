النيابة تأمر بوضع متسابق “ذا فويس كيدز” تحت الملاحظة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمرت النيابة العامة المصرية، أمس الاثنين، بإيداع الطفل معاذ عيسى، متسابق برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، مدة أسبوع بإحدى دور الملاحظة، وذلك بعد اعتدائه على آخر بأداة حادة، هي المفاتيح الخاصة به.

ما فعله معاذ، كان حديث كل وسائل الإعلام في مصر والوطن العربي، خصوصاً بعد أن اكتسب شهرة بمشاركته في البرنامج الشهير قبل عامين، وكان ضمن فريق الفنان محمد حماقي. المجني عليه أجرى جراحة في المخ وسط ترقب وقلق أسرته التي تلقت بعض الأنباء من الأطباء المعالجين بأن هناك تطورات من الممكن أن تحدث للابن منها إصابته بشلل.

وأفادت مصادر صحفية أن هناك محاولات للصلح بين أسرتي الجاني والمجني عليه، لكنها باءت بالفشل. وقدّم والد الطفل المجني عليه، بلاغاً، ضده، وانتقلت النيابة العامة، على إثره لأخذ أقوال الطفل المجني عليه، أخبرهم الطبيب المعالج سوء حالته، وتم الاطلاع على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقاً عظام الجمجمة مؤدياً إلى كسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به (مفتاح)، فتحفظت النيابة العامة عليه.

وعندما أدلى طفل آخر بشهادته على تعدي عيسى على الآخر، تم استجوابه وحينها نفى تعمده لذلك وأنه فقط كان يدفع تعدي الآخر عليه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وبعد كل هذه الوقائع، اتخذت النيابة العامة قرارها وأمرت بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت “خط نجدة الطفل” بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، ويجري حالياً استكمال التحقيقات.