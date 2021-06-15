حلا الترك: “يا ليالي الصيف” دعوة للفرح.. وتكشف مشاريعها في التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة البحرينية حلا الترك، الأنظار، من خلال كليب أغنيتها الجديدة مع المخرج اللبناني جاد شويري، والتي جاءت بعنوان “يا ليالي الصيف”، وطُرحت منذ أيام قليلة.

وظهرت خلال مشاهد الكليب بإطلالات زاهية، وقدّمت استعراضات مميزة وسط الطبيعة برؤية شويري الإخراجية، والذي شاركها أيضاً الكليب والغناء.

وتحدثت الترك لصحيفة “النهار” عن تجربتها في الغناء باللهجة المصرية، وتعاونها مع جاد شويري، وعن مشاريعها التمثيلية المقبلة.

واستهلت الحديث عن سبب تقديم الأغنية، بالقول: “حالياً في أمس الحاجة إلى الفرح والأشياء الإيجابية، لا سيّما مع قدوم الصيف، فالجميع يحتاج البهجة، وهذا ما تحقّق في الأغنية، من لحن وكلمات بسيطة وحب وأمل وفرح، كما أنّها قريبة من القلب والواقع”.

وتطرقت إلى وصف التعاون مع شويري، قائلة: “حدث تعاون بيننا من قبل خلال عمل مشترك بعنوان “الحياة”، ضمن فريق عمل بلاتينيوم ريكوردز، وهو شخص لطيف ومتعاون ويحب عمله ودقيق ومنظم”.

وحول غنائها بالمصري قالت: “اللهجة المصرية لم تعرقلني في شيء، ولم أجد صعوبات فيها لأنها قريبة للقلب، كما أنّها تعودت سماع أغنيات مصرية لعدد كبير من النجوم مثل عمرو دياب وشيرين، ناهيك عن مشاهدتها المسلسلات المصرية، ما جعل الغناء بها سهلاً”.

ووصفت أجواء العمل قائلة: “التصوير كان خارجياً، وعلى البحر، والجو كان حاراً جداً، بالإضافة إلى الإضاءة القوية وتكرار المشاهد، ولكن بسبب إيجابية الجو العام، وروح المرح والبهجة تغلبنا على كل هذه الأمور، وكنت مستمتعة للغاية”.

وعن تحضيراتها الغنائية والتمثيلية قالت: “أحضر لأغنية جديدة، وسأعلن عن تفاصيلها في وقتها، أما على الصعيد التمثيلي، فكان لديّ مشروعان، أحدهما للمشاركة في مسرحية غنائية، والآخر بمسلسل درامي، ولكن جائحة كورونا أوقفتهما”.