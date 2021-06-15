أشعار القناوي وعود العبقري.. رباعيات قدّمها عبد الرحيم منصور وبليغ حمدي معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد شاعر العامية الراحل عبد الرحيم منصور، إذ أنه من مواليد يوم 15 يونيو 1941.

عبد الرحيم المولود في الجنوب بمحافظة قنا، انتقل إلى العاصمة القاهرة في ستينيات القرن الماضي، حيث بدأ يكتب بالعامية ويبث أشعاره عبر الإذاعة التي سرعان ما انتشرت بين البسطاء، ونشر ديوانه الأول "الرقص ع الحصى" في أواخر العقد نفسه.

وكان لـ"منصور" من اسمه نصيبا؛ حيث برزت أشعاره مع نصر أكتوبر المجيد، حينما تغنى بكلماته نجوم ساهموا في تخليدها، ومن أشهرها: "وأنا على الربابة بغني" لوردة الجزائرية، "بسم الله الله أكبر" لعبد الحليم حافظ، و"أم الصابرين" لشادية، مع رفيق نجاحاته العبقري بليغ حمدي.

وأدى عبد الرحيم وبليغ معا عدة رباعيات، من أشعار الأول وألحان الثاني، وبينها:

- "يا حلوة البحر" والذي نشرها المخرج جميل المغازي عبر قناته بموقع "يوتيوب".

- "سرقنا إزاي يا خال وكيف.. تعدي الأيام وصاحب الأيام يبصح ضيف.. امبارح أنا كنت إيه والنهاردة إيه.. امبارح أنا كنت فين والنهاردة فين.. نفس المكان مش هو.. والناس هي ولا مش هي.. مش ده شبه عمي.. وده شبه خالي.. لكن مش هما".

- "زي اليومين دول أمي كانت معايا.. تصب في الشاي وتحكي.. وشجر السنط والع.. والحنين والع.. فاكر الأيام يا قناوي.. بتمر علينا زي المهر الجامح.. وزمانك مش زي زماننا".

- في هذا المقطع يلقي عبد الرحيم منصور أجزاء من رباعيات "الموت والميلاد" ويغنيها بعده بليغ حمدي على عوده، كما هي العادة.

- في هذا المقطع أيضا يلقي منصور قصيدة "من الحبايب"، ثم يبدأ بليغ حمدي في غناء الكلمات من تلحينه.

- هنا يلقي منصور قصيدة بعنوان "يا رحلة الحياة" ثم يبدأ بليغ بغناء كلماتها على عوده.

- وفي ختام المقاطع التي وجدناها على "يوتيوب" عبر قناة تحمل اسم عبد الرحيم منصور، يظهر وهو يقدم إحدى قصائده عن الملحمة الشهيرة "حسن ونعيمة"، ثم يلتقط منه بليغ المشهد ويبدأ في غناء القصيدة بلحنه، ويختتم شاعر العامية بإلقاء جزء آخر من القصيدة.

مرحلة مهمة أخرى بدأت بلقاء عبد الرحيم منصور، المطرب الشاب -آنذاك- محمد منير، والملحن أحمد منيب، حيث شكلوا معا شكلا غنائيا جديدا ظهر مع أول ألبومات الكينج "علموني عنيكي" عام 1977، ثم ألبومي "شبابيك" و"اتكلمي"، وكتب أيضا أول أغاني الهضبة عمرو دياب "يا طريق" 1983، ولم يوقف قطار نجاحاته سوى رحيله عن عالمنا في 28 يوليو 1984.