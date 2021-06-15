هيفاء وهبي: أغنية "لو كنت" مع أكرم حسني بداية مرحلة جديدة في مشواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن إعجابها بموهبة الفنان أكرم حسني التمثيلية، مؤكدة: "بحب كل حاجة بيعملها، بيضحكني وبحس ببهجة، وأنا من الفانز بتوعه، ولما اتعاملت معاه في أغنية (لو كنت) حبيته أكتر، هو إنسان نفسيته نضيفة".

وقالت هيفاء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في الزحمة" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "كليب أغنية (لو كنت) بالنسبة لي بداية مرحلة فنية جديدة في مشواري، أول مرة أغني ديو مع حد مصري، وسعيدة جدا بتصدر الأغنية التريند منذ الإعلان عنها".

أضافت: "أنا أول ما الموزع توما قالي تحبي تتعاوني مع أكرم حسني في أغنية، قولتله أيوه لأني مبهورة بيه، وزاد انبهاري لما عرفت أنه ملحن شاطر، وكاتب أغنية حلوة جدا، والصورة النهائية طلعت زي ما توقعت، وحسام الحسيني عمل كليب الأغنية شبهنا جدا".

وتعاونت هيفاء وهبي مع أكرم حسني في كليب أغنيتهما الجديدة "لو كنت"، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.