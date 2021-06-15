عرض "مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي" بالساحل الشمالي قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن النجم أشرف عبد الباقي، عن عرضه "مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي" في الساحل الشمالي قريبا.

ونشر عبد الباقي، بوستر المسرحية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويحمل عبارة: "أول مسرح في الساحل".

وعلّق عبد الباقي قائلا: "مسرح الساحل قريباً".

"مسرحية كلها غلط" رواية كوميدية إنجليزية حصل أشرف عبدالباقي على حقوقها الأدبية للعرض في مصر، وتعرض أيضًا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين بجانب لندن.

"مسرحية كلها غلط" بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي، وإنتاج وورك شوب.