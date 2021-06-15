فن ومشاهير

وفاة الممثلة ليزا بانيس عن عمر 65 عاما بعد تعرضها لحادث في نيويورك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفيت الممثلة ليزا بانيس، عن عمر يناهز 65 عاما، بعد تعرضها لحادث الأسبوع الماضي في نيويورك، حسب The Guardian.

كان قد تم نقل بانيس إلى المستشفى بعد أن صدمتها دراجة بخارية في مانهاتن أثناء عبورها الطريق خارج مركز لينكولن لزيارة مدرستها الدرامية السابقة جوليارد.

وحثت زوجة بانيس، كاثرين كرانهولد، الناس على الصلاة من أجلها والاتصال بالشرطة إذا كانت لديهم أي معلومات عن سائق الدراجة البخارية، الذي لم يتم العثور عليه بعد.

ليزا بانيس قدّمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، أشهرها Gone Girl وCocktail وThem وRoyal Painsو Law & Order: Special Victims Unit وغيرها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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