محمد فراج عن حبه لـ بسنت شوقي: أمر من عند ربنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر الفنان محمد فراج، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يتحدث من خلاله عن حبه لزوجته الفنانة بسنت شوقي.

وخلال فيديو بعنوان "محدش يسألني حبيتها ليه"؛ قال فراج: "معرفش أعيش من غير الحب، الحب بالنسبالي حياة، من أهم مرادفات الحياة اللي بتحليها، الحياة مش سهلة ومش لذيذة، وأي حد سعيد في حياته اعرف أنه بيحب، حتى لو مش بيحب حد فهو جاهز له والحب جزء من شخصيته".

وحول سر دوام علاقته بـ بسنت شوقي والتي تعود إلى 5 سنوات؛ قال فراج: "إحنا عاملين كده (وشبّك بين أصابعه)، إحنا قافشين في بعض أوي، متمسكين ببعض، بنحب بعض جدا، وفي ترابط نفسي وروحاني بيني وبينها، مهما نتخانق أو نزعل بنرجع أقوى من الأول".

أضاف: "أنا بشوف إن مفيش سبب للحب، متسألنيش تقولي حبيتها ليه، معرفش، الحب حاجة من عند ربنا، ربنا هو اللي أمر قلبي بمحبة البني آدمة دي، أمر من عند ربنا، الحب حاجة ملهاش سبب ولا تفسير، حاجة بتطير في الهوا وبتدخل جواك".

وأقيم مساء يوم الجمعة 11 يوليو 2021، حفل زفاف الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.