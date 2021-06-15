هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها ومتابعيها، صورا على طريقة "سيلفي".

وظهرت هاجر، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة رياضية.

وحققت هاجر أحمد نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتها في مسلسل "ضربة معلم" مع النجوم محمد رجب ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وغيرهم، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "أحسن أب" مع النجوم: هاجر أحمد، الطفل كريم حسين، أحمد شامي، وحسام داغر وغيرهم، من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.