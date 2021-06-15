ممثلة تركية بفستان زفاف ملكي في مسلسلها يتصدر الترند وكويتية تدفع آلاف الدولارات مقابل الحصول عليه

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 يونيو 2021 02:57 مساءً - تصدر فستان الممثلة التركية بورجو بيريجيك مواقع التواصل الاجتماعي في الحلقة الاخيرة من الموسم الأول من مسلسلها “فتاة الشباك”.
وفي التفاصيل تتزوج نالان (بورجو) حبيبها سيدات، وتظهر في الحلقة الاخيرة من الموسم بفستان زفاف ملكي، ضج في الاعلام التركي والعربي، وراحت الشابات يتساءلن عن هوية المصمم، وكيف يمكن شراؤه، حتى ان المتجر الذي يباع فيه لم يعد يقبل المواعيد او الاتصالات. وتبين ان مصمم الفستان يدعى هاسر أوزيل، واستطاعت شابة كويتية ان تشتريه لزفافها، ودفعت قيمة تصل الى 5155 دولاراً أميركياً.
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