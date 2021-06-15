5 معلومات عن شرير "دي سي" الخارق بلاك آدم.. قتل فرعون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يوجد بطل خارق دون شرير خارق ينافسه في القوة ويجعل لسعيه مغزى، وكلما زادت قوة الشرير واتضحت أهدافه، ظهر جليًا أهمية وجود بطل خارق.

ومثلما نتعاطف مع سوبرمان، نستمتع بوجود ليكس لوثر أمامه على الشاشة لأنه حافز أقوى للبطل الخارق لإنقاذ العالم، مثله مثل الجوكر مع باتمان، وغيرهم.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر شرير "دي سي" الخارق بلاك آدم، وصراعه مع غريمه التقليدي البطل الخارق "شاذام" في فيلم Black Adam، للنجم دوين جونسون "ذا روك".

ولكن من هو بلاك آدم؟ موقع "لوبر" الأمريكي يجيب عن هذا السؤال في التقرير التالي.



1- نشأة بلاك آدم





ظهرت شخصية بلاك آدم لأول مرة في قصص مارفل المصورة عام 1945، حيث كان آدم رجل مصري ضخم قابله الساحر شاذام وتوسم فيه الخير، ومنحه قوى خارقة، إلا أن آدم أفسدته القوة وسخرها للشر، ما جعل "شاذام" يمنحه لقب بلاك آدم.



2- سرق قواه الخارقة





بمرور الوقت، ازدادت قصص "بلاك آدم" سوداوية، خاصةً في عدد The New 52، عندما اكتشف القراء أن الساحر شاذام كان سيختص ابن عم "بلاك آدم"، عمان، بقواه الخارقة، وأن الأخير لم يكن يفترض به الحصول على هذه السلطة.

كان عمار فتى طيب القلب يخطط لاستخدام قواه في الخير، قبل أن يقرر آدم قتله في عدد "Justice League" #20 والحصول على قواه الخارقة.

3- قتل فرعون مصري





وبمجرد حصول "بلاك آدم" على قواه بدأ مخططه للسيطرة، وفي عدد The Marvel Family #1، طالب أحد الفراعنة المصريين بمنحه عرشه، لكن الفرعون استنجد بحراسه لحمايته، فما كان من بلاك آدم سوى الرد بكسر عنقه، قائلًا: "من أجل مقاومتي سوف أكسر عنقك".



4- تلاعب بالأبطال الخارقين





أسوأ الأشرار ليسوا هؤلاء الذين يمتلكون قوى خارقة، وإنما القادرون على التلاعب بالأخيار وجعلهم يرتكبون جرائم بشعة.

حاول بلاك آدم أكثر من مرة إيهام من حوله أنه جنح إلى الخير وترك الشر، وفي إحدى هذه المحاولات تمكن من الفوز بتأييد عدد من الأبطال الخارقين وإقناعهم بغزو قرية صغيرة لتحقيق مصالحه الشخصية.

5- قتل مليوني شخص

بعد وفاة أيزيس، زوجة بلاك آدم، طالبت الأخير بالانتقام لموتها، ما جعله يقتل ميلوني شخص في باياليا حزنًا عليها.