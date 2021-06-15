أول رسالة من عادل إمام منذ وفاة سمير غانم.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الفنان المصري عادل إمام رسالة بعدما سخر من اختراق حساب الفنان المصري أحمد فهمي عبر موقع "فيسبوك".

يأتي ذلك في أول ظهور لعادل إمام بعد وفاة الفنان سمير غانم،

ونشر عادل إمام صورة له من أحد أعماله وهو يشرب العصير في تعليق على صورة أحمد فهمي التي تعرضت للاختراق، وعلق عليها قائلا: "بالهنا والشفا".





ويعتبر هذا الظهور هو الأول للزعيم عادل إمام على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نعيه للفنان الكبير سمير غانم، والذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا.

وكتب الزعيم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آنذاك: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني أوي".



وتفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير صورة حساب أحمد فهمي على "فيسبوك" ومكتوب عليها HAKED، وتعليق: "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

فيما كشفت زوجته الفنانة هنا الزاهد، عن اختراق الهاكرز لصفحته، وردت على رسالة فهمي، قائلة: "يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها".

ورجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرصنة التي تعرض لها أحمد فهمي ما هي إلا دعاية لفيلمه الجديد "العارف" المقرر طرحه يوم 12 يوليو/ تموز المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس "كورونا".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بـ4 مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي

"العارف" بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي فيلمز".