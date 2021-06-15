دلال عبدالعزيز.. تتحسن ببطء و"لا تعلم أي شيء عن زوجها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت تقارير صحفية مصرية إن الحالة الصحية الفنانة دلال عبدالعزيز تتحسن ببطء، حيث تتلقى العلاج من مضاعفات إصابتها بكورونا منذ فترة.

ونقلت التقارير عن مصدر، لم تسمه، ووصفته بـ"المقرب من أسرة الفنان الراحل سمير غانم" قوله إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز تتحسن بشكل بطيء، وحتى الآن لم تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، كي لا تتدهور حالتها.

وكشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، في وقت سابق، عن ورقة تمت طباعتها منعًا لتسريب أي معلومات حول وفاة والدها الفنان المصري سمير غانم إلى والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وتم تسجيل عبارة على الورقة تمنع تحدث الفريق الطبي المُشرف على حالة الفنانة بالمستشفى عن الراحل سمير غانم.

ونشرت إيمي الصورة عبر خاصية "ستوري" بـ"أنستقرام"، المسجل عليها: "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها"، ومن جانبها علّقت: "يا رب".