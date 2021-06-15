ريهام سعيد تعلن توقف "صبايا الخير" وتكشف التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن توقف عرض برنامجها "صبايا الخير" لانتهاء عقدها مع شبكة قنوات النهار.

وقالت ريهام سعيد، في فيديو بثته عبر حسابها على "فيسبوك" إنها لم تتعرض للوقف مثلما انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإن مدة عقدها انتهت".

وأضافت: "أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة ولم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور".

واختتمت: "أنا محتاجة استريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم إمتى تاني بس الفترة تعدي شوية".

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج الإعلامية، ريهام سعيد، "صبايا الخير"، في وقت سابق إثر أزمة حلقة الصيد البري باستخدام الثعالب.