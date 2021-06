إيان وايت.. أشهر وحش في هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يتمتع الممثل الإنجليزي إيان وايت بنفس شهرة مشاهير هوليوود، رغم تواجده في أغلب الأعمال التي تصنف كخيال علمي.

ومن المؤكد أنك شاهدت الممثل إيان وايت أكثر من مرة في أفلام ومسلسلات شهيرة، إلا إن المكياج والمؤثرات البصرية جعلت من الصعب التعرف عليه.

ووفقًا لمجلة "GQ" الأمريكية، يعرف الممثل بـ"عملاق هوليوود" إذ يتجاوز طوله 200 سنتمتر، وصنع مسيرة فنية تمتد لقرابة 17 عامًا من القيام بدور عمالقة أو كائنات فضائية في أفلام الخيال العلمي.

وذكرت المجلة، أن "وايت" كان لاعب كرة سلة محترف في أوروبا في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الـ21 قبل أن تتغير حياته بين عشية وضحاها ويقوم بدور أشهر وحش في هوليوود.

وقال الممثل، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مخرج تصوير في أحد الأيام يعرض عليه أول أدواره وهو دور Predator (بريداتور) في الفيلم الذي حمل نفس الاسم.





ورغم أن الممثل لم يحظى بأي تدريب على التمثيل من قبل، إلا إن الدور لم يتطلب تمثيل وإنما بنية رياضية فائقة تناسب الشخصية، وهو ما توفر لدى "وايت" بحكم خلفيته الرياضية.





وذكر الموقع، أن مسيرة "وايت" بدأت بهذا الدور وامتدت لتقديم وحوش في أفلام الرعب وعمالقة في أفلام الخيال العلمي.





وشارك وايت في سلسلة Game of Thrones (صراع العروش)، وAlien vs. Predator، وفيلم Harry Potter and the Goblet of Fire (هاري بوتر وكأس النار)، وPrometheus (بروميثيوس)، وأخيرًا وليس آخرًا Star Wars: The Force Awakens (ستار وورز: القوة تنهض).