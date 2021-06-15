أمينة خليل لـ"الخليج 365": عملي مع الأمم المتحدة حلم تحول لواقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختيرت الفنانة المصرية أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

ويأتي هذا الاختيار بعد مشاركتها على مدى السنوات الماضية في أنشطة مجتمعية لنشر الرسائل الإيجابية والتعامل بجرأة في قضايا مهمة مثل تمكين المرأة.



وقالت أمينة خليل في حديث لـ"الخليج 365": "فخورة جدا بتعييني سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ولا أبالغ إذا قلت إن هذا الحلم يداعبني منذ الصغر، ولذا أشعر بالسعادة فقد تحول الحلم لواقع ملموس".

وبسؤالها عن تأثير هذا المنصب على اختياراتها الفنية، أضافت: "لن يؤثر ذلك على عملي في السينما أو التليفزيون، لأنني ببساطة شديدة أرى أن العمل في المجال الفني حاجة خاصة بي، ممكن أعمل دور رومانسي أو أكشن أو أي دور أحبه، وأرى أن العمل في الأمم المتحدة أمر آخر وله متطلبات وواجبات أخرى".





وبشأن القضايا المتوقع أن تدعمها وتخوض معارك من أجلها من خلال موقعها الجديد، أوضحت: "بصراحة شديدة لا توجد قضية محددة، ولكنى مهمومة بكل قضايا المرأة العربية مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث، ومن المؤكد أن هناك جلسات طويلة ستجمعني بالقائمين على العمل في الأمم المتحدة لمناقشة دوري في المرحلة القادمة، وطبيعة المهام التي أستطيع القيام بها".





وعن نجاح مسلسلها الأخير "خلى بالك من زيزي" قالت فخورة بهذا العمل جدا، والنجاح أمر طبيعي عندما تتوفر عناصر النجاح، الورق مكتوب بشكل رائع ومريم ناعوم قدمت السيناريو بشكل دقيق جدا، ووجود مخرج له رؤية وشركة إنتاج وفرت كل شيء، كل هذه الأشياء كانت سببا في تقديم مسلسل درامي متميز.

وحول تناولها لمرض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، في المسلسل قالت: "أمهات كثيرات عشقن العمل لأن لديهم أولاد يعانون من هذا المرض، وقد جلست مع نماذج تعاني من هذا المرض من أجل التعايش الحقيقي".

ونفت أمينة خليل في ختام حديثها مشاركتها في فيلم "كيرة والجن"، مشيرة إلى أنها حاليا في إجازة من التصوير ومتفرغة للعمل مع الأمم المتحدة.