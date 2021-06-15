شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "الحرير المخملى" تحتفل بعيد ميلاد هالة فاخر فى اللوكيشن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ فريق عمل مسلسل "الحرير المخملى"، الفنانة هالة فاخر، بتجهيز تورته مطبوع عليها صورتها داخل لوكيشن التصوير بحى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى، والاحتفال بعيد ميلادها الذى تزامن مع يوم الثلاثاء الماضى الموافق 8 يونيو.

وأعربت هالة فاخرلـ"الخليج 365" عن سعادة بمفاجأة زملائها لها فى التصوير وقالت: "أنا عادة مش بحتفل بعيد ميلادى لكن لما أجد أصدقائى مهتمين بى وعملوا المفاجأة الحلوة دى أكيد هكون سعيدة جداً ربنا يخليهم ليا دايماً وعايزة أقولهم بحبكم جداً".

فى نفس السياق يكثف المخرج أحمد حسن عدد ساعات تصوير المسلسل بشكل يومى لسرعة الانتهاء منه، خاصة أنه كان من المفترض عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تم تأجيله لبعد عيد الأضحى.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.