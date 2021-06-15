شكرا لقرائتكم خبر عن هنا وحلا شيحة تحتفلان بعيد ميلاد شقيقتهما الصغرى "مايا".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها الصغري "مايا" والتي اشتهرت بدور الفتاة الصغيرة في فيلم "أسرار البنات"، ونشرت هنا مجموعة صور وفيديو يجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة ميويا.. أنتي أكثر بكثير مما تراه العين ..أحبك دائما وإلى الأبد".

وردت مايا علي تهنئة شقيقتها قائلة :" أحبك يا هنونة أحلى أخت.. لا أستطيع أن أقول ما يكفي لكلماتك الجميلة".



هنا ومايا



هنا شيحة ومايا



هنا ومايا شيحة

ومن جانبها حرصت الفنانة حلا شيحة على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت صورة لها مصحوبة بتهنئة تقول بها :"عيد ميلاد سعيد مايا".



حلا شيحة

يذكر أن مايا شيحة، تزوجت من خارج الوسط الفنى منذ سنوات وأنجبت ابنتيها جودى وجليلة، وكانت الفنانة المعتزلة شاركت فى بطولة فيلم "أسرار البنات" عام 2001، مع شريف رمزى وحسن حسنى ودلال عبدالعزيز.

وكانت هنا شيحة احتفلت بعيد زواج والديها، حيث نظمت الأسرة احتفالية عائلية في المنزل بمناسبة هذه الذكرى الاجتماعية السنوية، وشاركت هنا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام من خلال خاصية "الاستوري" لقطات مصورة من هذا الحفل العائلي.