شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم "حامل اللقب" لـ هشام ماجد ودينا الشربينى مطلع يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق تصوير المشاهد الأولى من فيلم "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحى، ويقوم ببطولته كل من الفنانة دينا الشربينى والفنان هشام ماجد مطلع يوليو المقبل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد سلام وتواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل، حيث يعقد اجتماعات مع مؤلف العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو والشخصيات.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.