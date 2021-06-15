شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعلن عن عرض "مسرحية كلها غلط" فى الساحل الشمالى قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أشرف عبد الباقى، عن عرض "مسرحية كلها غط – جريما في المعادى" في الساحل الشمالى قريباً، ليكون العرض المسرحى الأول الذى يعرض في الساحل، وذلك بعد عرضها على مدار عامين بمسرح الريحانى في وسط البلد وتحقيقها نجاحا جيداً.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.



مسرحية كلها غلط

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

وفى سياق متصل ينتظر أشرف عبد الباقى طرح فيلمه الجديد "سقراط ونبيلة" في دور العرض غداً الأربعاء الموافق 16 يونيو، وهو قصة وسيناريو وحوار عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ويشارك فى بطولته كل من أشرف عبد الباقي، ودينا، ومحمد فهيم، وسامى مغاوري، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة.

وتدور أحداث الفيلم إطار كوميدى اجتماعى حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعى لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل فى والديهما.