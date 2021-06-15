شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تدعم حملة "احميها من الختان" بالتعاون مع يونسيف والقومى للمرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" لحملة "احميها من الختان" بالتزامن مع اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث الذى يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، ويعود إطلاق هذا اليوم إلى 14 يونيو عام 2007 حيث توفت فتاة مصرية فى المنيا تدعى خلال إجراء عملية ختان لها، وبسبب الحادثة تم اختيار هذا التاريخ ليكون اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث.

ويعتمد المجلس القومى للمرأة بحملته على الكثير من المشاهير، وهذه المرة اعتمد بالحملة على النجمة منى زكى وهى سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة، وظهرت بفيديو على الحساب الرسمى للمجلس تتحدث به عن مخاطر عملية الختان على الفتاة، موضحة أن ختان الإناث جريمة، لافتة إلى أن قانون العقوبات الجديد يعاقب كل من يشارك فى هذه الجريمة.

وقالت فى الفيديو "بنات كتير لو سألتهم يعنى إيه ختان بنات مش هيعرفوا لكن للأسف لسه فى مصر بنات حياتها اتدمرت ونفسيتهم اتأثرت بسبب الختان ده غير اللى حصلهم عاهات مستديمة وفى اللى ماتوا.. دفعوا حياتهم فى حاجة ملهمش أى ذنب فيها".



مني زكي

وتحت عنوان "بناتكم أغلى حاجة عندوكم، احموهم من الختان"، وجه حساب يونسيف الرسمي بموقع "انستجرام"، الشكر لمني زكي علي تطوعها ودعمها للحملة.

وكان تم إطلاق حملة "احميها من الختان"، برعاية اللجنة الوطنية لختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فى الفترة من 12 - 14 يونيو 2021، بالتزامن مع اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.