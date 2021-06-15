شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال عن حسن مصطفى: كان سندى وكل حياتى وبعده حسيت إنى تايهة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة ميمى جمال تفاصيل وأسرار الحياة فى بيت حضرة الناظر الفنان الكبير حسن مصطفى وآخر وصاياه، وتحدثت النجمة الكبيرة خلال حوارها لتليفزيون ”الخليج 365” الذى قام بزيارة لمنزل الفنانة ميمى جمال الذى جمعها برفيق عمرها وشريك حياتها الفنان الكبير حسن مصطفى عن قصة تعارفها وزواجها وتفاصيل الحياة بينهما وآخر وصايا زوجها الفنان الكبير.

وتحدثت الفنانة الكبيرة خلال حوارها لبرنامج حكايات زينب عن قرارها بالابتعاد بعد مرض ووفاة زوجها الفنان الكبير حسن مصطفى قائلة "لما جوزى مرض وتوفى حسيت فى لحظة إنى توهت، كأنى قاعدة على كرسى ومرتاحة وفجأة حد شد ضهر الكرسى فبقيت فى الهوا".

يرتجف صوتها وهى تتحدث عن شريك حياتها وحب عمرها "هو الراجل الوحيد فى حياتى متجوزين من سنة 66، كان ليا الأخ والأب والزوج والحبيب والسند، وشايل عنى مسئولية كل حاجة وعارف عنى كل حاجة، كنا نبص لبعض كل واحد يفهم التانى عاوز يقول ايه، عشرة طويلة وفجأة راح ولما ملقتهوش تعبت نفسياً وحسيت بزلزال هزنى ومقدرتش أشتغل".

وتتحدث عن التغيير الذى أصابها بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى قائلة: "بعد وفاة حسن بفترة بعتلى الأستاذ أحمد الإبيارى مسرحية وقال لى إخرجى من أحزانك واشتغلى، المسرحية كانت كوميدية ولما حضرت البروفة لقيت جوايا حزن ومفيش ضحك مقدرتش أطلع الضحكة، وحسيت إنى مش هقدر أخدم البطل اللى معايا وأسنده زى ما سمير غانم الله يرحمه كان دايماً يقول ميمى دى العمود اللى واقف قدامى".

وبحزن وانكسار قالت :" حسيت إنى مش قادرة أسند حد، وإنى تعبانة ومش لاقية السند اللى كان بيقوينى فرجعت العربون واعتذرت، وبعد فترة اتعرض عليا فيلم لف ودوران مع أحمد حلمى، ولقيته فيلم خفيف ودورى أم ومش كوميدى أوى والفيلم فيه سفر فقلت أحاول أخرج من أحزانى، وبعد الفيلم الدنيا قفلت معايا وقعدت 5 سنين مشتغلتش، حسيت إن تعب السنين حل عليا وإنى مدتش ولادى وحفادى حقهم لأنى كنت طول الوقت بشتغل، ووالدتى هى اللى اهتمت بولادى، فقلت كفاية أعيش مع ولادى وأحفادى الشوية اللى فاضلين".