شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء رومانسى.. مشهد جديد يثبت عودة جينيفر لوبيز لـ بن أفليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخيرا وبعد انتشار الكثير من الأخبار والشائعات حول عودة علاقة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم العالمى بن أفليك، نشر موقع pagesix فيديو عشاء رومانسى، أكد لم شمل الثنائى حيث تبادلا القبلات لتكون دليل قاطع لإعادة إشعال علاقتهما الرومانسية.



جينفر لوبيز برفقة بن افليك



عشاء رومانسي يثبت عودة جينيفر لوبيز وبن افليك

وظهرت لوبيز البالغة من العمر 51 عاما، وأفليك البالغ 48 عاما غاضبين من بعضهما البعض خلال عشاء فى نوبو فى ماليبو يوم الأحد الماضى، حسب ما نشر، ثم تصالحا وتبادلا القبلات، كما أظهر فيديو الموقع توأم جى لو وهما يشقان طريقهما إلى أفليك ووالدتهما ليريهما شيئًا ما على الهاتف.



بن افليك

وأفليك ولوبيز، اللذان كانا مخطوبين في عام 2002 أثارا شائعات لأول مرة فى أبريل الماضى بأنهما عادا لعلاقتهما من جديد، وبدأت علاقتهما الرومانسية بعد أسابيع فقط من انفصال جيه لو عن خطيبها أليكس رودريجيز بعد شائعات بأن اليكس 45 عامًا ، قد تركها.

ومنذ ذلك الحين يبذل الثنائي جي لو وبن افليك قصارى جهدهما لقضاء أكبر وقت ممكن معًا، وفي مايو قام الاثنان برحلة إلى نادي يلوستون في مونتانا واستأجرا مؤخرًا منزلًا لقضاء العطلات معًا في ميامي.