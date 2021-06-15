هكذا احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها "مايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة هنا شيحة، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى مايا شيحة.

ونشرت هنا، صورا لها مع شقيقتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أسعد عيد ميلاد لأختي الصغرى مايا.. أنتِ أكثر بكثير مما تراه العين.. أحبك دائما إلى الأبد".

مايا شيحة من مواليد 6 سبتمبر 1982، عرفها الجمهور بعدما اختارها المخرج مجدي أحمد علي لتقوم ببطولة فيلم "أسرار البنات" عام 2001، وظهرت مع المطرب هاني شاكر في فيديو كليب "لسه بتسأليني"، ثم ابتعدت عن العمل الفني بعد زواجها، وقررت دخول مجال اﻷزياء والموضة.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" في رمضان 2020، مع النجوم: حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، وأحمد صيام وغيرهم، من تأليف أحمد مجدي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.