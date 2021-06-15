"زحمة الأيام" لحميد وقمر وهشام وإيهاب تحقق 3 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصل عدد مشاهدات كليب أغنية "زحمة الأيام"، إلى 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الراحل سامح العجمي، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم، ويقدمها نجوم التسعينيات حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق.

الأغنية طرحت يوم 3 يونيو، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لرحيل الملحن أشرف سالم، الذي توفى يوم 4 يونيو 2020، عن عمر يناهز 50 عامًا.

وتعد آخر ما كتب مؤلفها الشاعر سامح العجمي، قبل رحيله عن عمر يناهز 54 عامًا في 11 مارس 2020.