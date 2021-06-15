كريم فهمي يهنئ أبطال "العارف": "مبروك لأخويا ولرئيس جانات مصر أحمد عز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الفنان كريم فهمي، على تقديم التهنئة لأبطال فيلم "العارف" بعد طرح برومو وبوسترات العمل والكشف عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر كريم، بوستر للفيلم يحمل صورة "فهمي" منفردا، وعلّق عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "مبروك أخويا النجم أحمد فهمي فيلم العارف.. دور عالمي ومختلف جدا وفيلم تقيل أوي.. ومبروك لحبيبي وصديقي مصطفى خاطر الجامد أوي.. ونجم ورئيس جانات مصر أحمد عز.. ومبروك المؤلف صديقي محمد سيد بشير.. بالتوفيق واستنوا شوية عشان ديدو لسه بيعمل إيرادات".

ومن جانبه علّق أحمد فهمي قائلا: "تسلم.. أخويا وصاحبي وضهري".

وطرحت شركة "سينرجي فيلمز"، مساء يوم الاثنين، بوسترات فيلم "العارف" عبر موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم.. أنا مش بعيد، الدور على مين؟ العارف.. ١٤-٧ في السينمات".

"العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.