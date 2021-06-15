أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "بنحبك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روجت النجمة السورية أصالة نصري، لأغنيتها الجديدة "بنحبك"، الموجهة إلى أهل مصر المحروسة.

ونشرت أصالة، مقطع من الأغنية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "انتظروا أغنية (بنحبك) خلال ساعات قليلة على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

وكانت أصالة كشفت أن الأغنية موجهة إلى أهل مصر المحروسة، ومن بين كلماتها: "مليون تحية لمصر يحيا شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبه لها، حضن وسند ضهر وأمان دايما قوي، كتر خيرك بنحبك أوي، بنحبك أوي، بنحبك يا أهل المحروسة".

أغنية "بنحبك" من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمر صلاح.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة أصالة نصري "لا تستسلم"، باللهجة الخليجية، وضم 20 أغنية، عام 2020.