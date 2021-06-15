"عمالة تبعتلي فيديوهات".. أشرف زكي يكشف تطورات حالة فاطمة كشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تطورات حالة الفنانة فاطمة كشري.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "فاطمة كويسة وزي الفل، وعمالة تبعتلي فيديوهات وفرحانة ومبسوطة".

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتكفله بعلاج فاطمة كشري، قائلا: "نشكر الدولة وفخامة الرئيس، وكل شوية لمسات عظيمة للأسرة الفنية، ومش ملحقين نوافي فخامة الرئيس حقه من الشكر والتقدير".

وخضعت الفنانة فاطمة كشري لعملية فتاق، وتدهورت حالتها بعدها، واحتاجت إلى تدخل جراحي عاجل.

وشاركت فاطمة كشري في مسلسل "ضل راجل" أمام النجم ياسر جلال في سباق رمضان 2021.