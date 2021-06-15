اتهمته بالتحرش وتهديد بالقتل.. عصام كاريكا يرد على ياسمين نيازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة الجزائرية ياسمين نيازي حالة من الجدل، بعد مناشدتها وزير العدل التدخل للحصول على حقوقها من المنتج محمد السبكي "بدعوى زواجها منه"، والفنان عصام كاريكا بدعوى تحرشه بها وتهديده لها بالقتل، إلى جانب التعدي على حقها في إحدى الأغاني.

الفنان عصام كاريكا في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، علق على ما حدث، وقال: "الموضوع لا يستحق التعليق، الشاكية حسب ما هو واضح لديها فراغ كبير و"ما عندهاش غيرنا"، ومن أجل البحث عن الشهرة بأي طريقة، لهذا وجهت الاتهامات إلى أسماء كبيرة".

وفيما يخص الأغنية محل الخلاف، قال: "الشكوى الخاصة بها حققت نقابة المهن الموسيقية فيها، وتم حفظها منذ سنوات، بعد التأكد من قانونية موقفي، وعدم التزامها بسداد المستحقات".

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد قررت في 25 سبتمبر 2019، حفظ الشكوى المقدمة من نجاة بن عزبية الشهيرة باسم "ياسمين نيازي" ضد عصام كاريكا، بسبب عدم التزام الشاكية بما تم الاتفاق عليه.

ياسمين كانت قد كتبت أمس الاثنين عبر صفحتها على موقع فيس بوك: "أناشد وزير العدل بدولة مصر الحبيبة أن يأخذ لي حقي القانوني من محمد السبكي، ومن عصام كاريكا الذي تحرش بي وأخذ حقوق أغنية دفعت فيها مبلغًا، وهددني بالقتل، وكذلك الفنان هاني شاكر اللي قدم البراءة لعصام كاريكا بدون أن يحقق معي في القضية، سمع من طرف واحد وهو كاريكا وأنا تجاهلني تماما".